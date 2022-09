Sky: Napoli, Dombele, retroscena sul riscatto. Il Tottenham si è tutelato”

Tanguy Ndombele a Napoli si è ritrovato, Sky rivela un retroscena sul riscatto che gli azzurri dovrebbero pagare al Tottenham .

RISCATTO – NDOMBELE -CALCIOMERCATO. L’acuto di Ndombele contro i Rangers ha portato alla ribalta in Premier il nome di un calciatore che al Tottenham ha reso al di sotto delle aspettative.

Con la cura Spalletti Tanguy Ndombele sta ritornando pian piano ai suoi livelli, quelli che lo avevano portato ad essere uno dei migliori centrocampisti d’Europa.

NAPOLI, IL RISCATTO DI NDOMBELE

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha rivelato alcuni retroscena legati al possibile riscatto del Napoli per il centrocampista ex Lione:

“Com’è formulato il riscatto di Tanguy Ndombele? Il Napoli, volendo, potrà trattenere il calciatore per circa 25 milioni di euro: è un riscatto molto alto. Il francese, che è stato e tornerà ad essere uno dei migliori centrocampisti in Europa, fu pagato dal Tottenham 70 milioni di euro, non dimentichiamolo”.

“Ora come ora, gli Spurs non lo vedono. Però, non lo buttano via. Ndombele vale e questi 25 milioni non sono casuali: sono la cifra che al Tottenham hanno a bilancio per lui. Non ci vogliono perdere, insomma. Chiedere tanto è un modo per tutelarsi. Se Ndombele si rilanciasse a Napoli, il Tottenham incasserebbe questi soldi e non ci perderebbe”.

Marchetti ha poi aggiunto: “Ndombele, era stato cercato anche dall’Inter, quando era al Lione, ma i nerazzurri non lo presero perché ci fu un’asta incredibile. Il Napoli ha il diritto di riscatto, non l’obbligo: questo è un altro aspetto da precisare. Paratici ne ha chiacchierato con varie squadre italiane, in estate: ma a nessuno, tranne al Napoli, ha scaldato troppo il cuore”.