Di Domenico: “Napoli interessato ad Okafor. Il Salisburgo fissa il prezzo”

“Salisburgo bottega costosa? Ha venduto calciatori per il valore di 493 milioni di euro dal 2016. Okafor sarà valutato tra i 25 e i 30 milioni. Se il calcio italiano è migliorato con i giovani come Kvaratskhelia? Il calcio italiano sta ricevendo molto rispetto, è un calcio dove oggi un giovane talento vede l’approdo in Italia come grande chance”: termina il suo intervento Gianluca Di Domenico, procuratore che, negli anni, ha assistito Ricardo Rodríguez ed altri giocatori della Nazionale elvetica. Okafor potrebbe arrivare in futuro al Napoli, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lo segue da tempo e potrebbe convincere Aurelio De Laurentiis a fare uno sforzo per portarlo a Napoli e rafforzare il reparto avanzato dei partenopei.