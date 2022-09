Napoli: tutte le operazioni del calciomercato estivo, tra acquisti e cessioni

CALCIOMERCATO NAPOLI. Da poche ore si è concluso il calciomercato estivo. Il Napoli ha concluso ben 42 operazioni tra acquisti, cessioni e svincoli. 15 sono i calciatori in entrata, con i colpi Kvaratskhelia, Kim, Ostigard, Ndombele, Raspadori, Simeone, Olivera e Sirigu per la prima squadra, a cui sono rientrati Zerbin e Gaetano dai rispettivi prestiti. Da contraltare gli addii di calciatori storici come Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ghoulam: atleti che hanno scritto importanti pagine di storia.

TABELLA CALCIOMERCATO NAPOLI 2022-2023

ARRIVI

Sahli (svincolato, a), Raspadori (Sassuolo, a), Ndombele (Tottenham, c), Simeone (Verona, a), Sirigu (Svincolato, p), Kim (Fenerbahce, d), Ostigard (Brighton, d), Olivera (Getafe, d), Kvaratskhelia (Dinamo Batumi, a), Contini (Vicenza, p), Gaetano (Cremonese, c), Zerbin (Frosinone, a), Palmiero (Cosenza, c), Costa (Parma, d), Zedadka (Charleroi, c).

PARTENZE

Fabian Ruiz (Psg, c), Koulibaly (Chelsea, d), Insigne (Toronto, a), Mertens (scadenza contratto, c), Ghoulam (scadenza contratto, d), D’Ursi (Foggia, a), Costanzo (Alessandria, d), Petagna (Monza, a), Folorunsho (Bari, c), Luperto (Empoli, d), Ferrari (Vicenza, a), Mezzoni (Ancona, d), Vergara (Pro Vercelli, c), Saco (Pro Vercelli, c), D’Agostino (Juve Stabia, a), Cioffi (Pontedera, a), Contini (Sampdoria, p), Malcuit (scadenzab contratto, d), Tuanzebe (Manchester United, d), Sgarbi (Renate, a), Ospina (scadenza contratto, p), Machach (Ionikos, c), Palmiero (Pescara, c), Labriola (Taranto, c), Ambrosino (Como, a), Ounas (Lille, a), Costa (Foggia, d).