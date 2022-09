Napoli padrone con i Rangers: cade il fortino Ibrox Stadium: in Europa era inviolato da 8 gare

Il Napoli vince con i Rangers ma lo fa con autorità e sapendo anche soffrire. La squadra di Luciano Spalletti all’inizio del match ha dovuto cedere qualcosa in termini di aggressività ed entusiasmo agli scozzesi, ma non poteva essere altrimenti. L’atmosfera caricata con l’inno inglese in omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta e la voglia di stupire, hanno dato una carica agonistica importante ai Rangers. Ma il Napoli ha tenuto botta, ha giocato palloni sporchi per tutto il primo tempo, ma poi è uscito fuori alla grande.

“Il sogno era battere il Liverpool, la realtà è scoprire che il Napoli sia già andato oltre. Autorevole, lucido, attento. In una parola: padrone. Con una partita di grande sostanza ha saputo rifilare tre gol ai Rangers, che nel loro fortino non perdevano in Europa da 8 partite, e si è sistemato da solo in testa al girone di Champions. Un panorama gradevole e meritato, dal quale ora Spalletti potrà gestire meglio le risorse tra campionato e coppa. È una squadra, questa, dalle potenzialità e dalle opzioni infinite. Lo dimostrano i due gol arrivati dalla pancina, di Raspadori e Ndombele, ma anche il rendimento di chi, come Matteo Politano, non ha il posto fisso tra i titolari. Eppure non soffre la concorrenza. Semmai la converte a suo vantaggio. Sono i i concetti basilari per arrivare lontano” scrive Corriere dello Sport.