Napoli pericolosa secondo il Liverpool? Stupenda risposta di Pastore

Gli avvertimenti della società del Liverpool sulla pericolosità di Napoli stanno creando numerose polemiche. Tali parole non sono piaciute per niente al popolo partenopeo ed ai tanti addetti ai lavori che seguono le sorti del club di Aurelio De Laurentiis. Rosario Pastore, firma storica del giornalismo sportivo partenopeo, attraverso i suoi canali social, risponde per le rime all’avviso del Liverpool ai suoi tifosi in vista della trasferta in Champions League: “Il Liverpool ha voluto avvertire i propri tifosi di stare attenti a Napoli, consigliando di non vestire i colori sociali. Detto da un club che gioca in un campionato che, per anni, è stato escluso dalle coppe europee, a causa dei delinquenziali hooligans, rasenta il più puro umorismo”.

Inoltre, il giornalista, aggiunge: “Ma ora, per favore, amici tifosi, dimostriamo a questa gente la nostra civiltà con un comportamento ultra sportivo nei confronti dei supporters inglesi. Non prestiamo il fianco alle critiche di quei delinquenti che vorrebbero dimostrare, coi loro cori razzisti, chissà che cosa. La Magna Graecia è stata la culla della civiltà. Sbattiamoglielo in faccia. Con gentilezza, naturalmente”. Conclude il decano della stampa napoletana attraverso i suoi canali social che non digerisce l’accusa fatta dai Reds ad una città, Napoli, che si è sempre dimostrata inclusiva ed aperta al Mondo.