Napoli, report dell’allenamento: Lozano ancora out: partirà per Glasgow?

Il Napoli ha pubblicato il report giornaliero della seduta odierna di allenamento. Sul sito ufficiale ecco il comunicato ufficiale: “Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma mercoledì alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Demme ha fatto terapie e personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano non si è allenato per sindrome para influenzale”. Questo è il motivo per cui il messicano non si era allenato neanche ieri mattina. E’ probabile che l’ex PSV Eindhoven non partirà per la Scozia, con la possibilità di recuperare pienamente per la delicata trasferta di domenica contro il Milan.

I partenopei si sono allenati agli ordini dello staff tecnico di Luciano Spalletti, provando quegli schemi tattici che possano essere utili per la stagione e per la trasferta di Glasgow. In questi primi mesi l’allenatore ex Zenit San Pietroburgo e Roma sta puntando sui due moduli, il 4-3-3 ed il 4-2-3-1, per cui serve lavorare molto per far capire le varie dinamiche di gioco ad ogni elemento in rosa. Soprattutto i nuovi acquisti sono chiamati ad entrare in sintonia con gli insegnamenti di Spalletti.