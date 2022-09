Il Napoli rompe il muro dello Spezia: Raspadori regala i tre punti a Spalletti

Napoli-Spezia 1-0, Raspadori fa impazzire gli azzurri: Liguri ko al Maradona, Spalletti è primo!

Napoli-Spezia 1-0, sembrava l’ennesima partita maledetta nello stadio amico contro una “piccola” candidata alla salvezza. Dopo l’1-1 interno contro il Lecce (e i punti persi nella passata stagione), il match al “Maradona” contro il liguri di Gotti è stato bloccato sullo 0-0 fino a 1′ dalla fine. Poi, all’89’, dopo una cavalcata sulla destra di Lozano, è arrivata la zampata vincente dell’ex Sassuolo.

Il primo tempo è giocato sotto ritmo, i liguri si difendono e i campani non pungono. L’unico a provarci è Kvaratskhelia, sublime nei dribbling ma poco concreto sotto porta. Nella ripresa il Napoli prova ad aggredire la gara ma paradossalmente è più pericoloso lo Spezia in contropiede. Quando sembrava ormai scritto il pari, un’azione di Lozano, un tocco sporco di Gaetano e l’opportunismo dell’ex Sassuolo danno la vittoria casalinga alla squadra del Maradona.

NAPOLI-SPEZIA, DECIDE RASPADORI

Il primo goal di Giacomo Raspadori con la maglia del Napoli vale tre punti pesantissimi che proiettano gli azzurri in vetta alla classifica (in attesa di Atalanta-Cremonese): il piazzato dell’ex Sassuolo fa esplodere di gioia il ‘Maradona’ all’89’ e fa crollare il muro dello Spezia, vicino ad una nuova impresa all’ombra del Vesuvio. Finale convulso: espulsi Spalletti e Lorieri.

NAPOLI-SPEZIA 1-0

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Zambo Anguissa (57′ Zielinski), Ndombele (46′ Lobotka), Elmas (75′ Gaetano), Politano (57′ Lozano), Raspadori, Kvaratskhelia (67′ Simeone). All.: Spalletti.

Spezia (4-4-2): Dragowski; Ampadu (70′ Hristov), Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo (81′ Sala), Bourabia (70′ Ellertsson), S. Bastoni (62′ Kovalenko), Reca; Gyasi, Nzola. All.: Gotti.

Arbitro: Alberto Santoro di Messsina.

Gol: 89′ Raspadori (N).

Assist: Lozano (N, 1-0).

Note – Recupero: 2+6. Espulsi: al 91′ l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti (doppia ammonizione) e il preparatore dei portieri dello Spezia Fabrizio Lorieri per reiterate proteste. Ammoniti: Gyasi, Elmas, Dragowski.

LE PAGELLE

Raspadori 7 – In difficoltà per tutta la partita, anche perché non è una prima punta, ha il merito di trovare la zampata vincente nel finale e regalare al Napoli tre punti d’oro.

Kvaratskhelia 6,5 – Nel primo tempo dà saggio delle sue qualità ed è il giocatore che ci prova con maggior convinzione. Cala nella ripresa e Spalletti lo toglie per inserire Simeone.

Lobotka 6,5 – Il suo ingresso in campo mette ordine alla squadra. Bravo sia in fase di recupero e che di impostazione. In questo momento è insostituibile.

Kiwior 7 – Dopo una stagione a centrocampo con Thiago Motta, Gotti lo riporta in difesa e il polacco conferma di essere un signor difensore. Dalle sue parti non si passa mai, sfiora anche il gol su un’indecisione tra Mario Rui e Meret

Dragowski 6,5 – Il portiere polacco si porta a casa la pagnotta sventando ogni tentativo fino all’89’ quando su Raspadori proprio non può nulla.

Ampadu 5,5 – Prima stagionale per l’ex Venezia che si trova subito di fronte un avversario complicato come Kvaratskhelia. Nel primo tempo soffre il dinamismo del georgiano, il suo rendimento migliora nella ripresa.

IL TABELLINO

NAPOLI-SPEZIA 1-0

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6, Mario Rui 5,5; Anguissa 5,5 (12′ st Zielinski 6,5), Ndombele 5 (1′ st Lobotka 6,5), Elmas 5,5 (30′ st Gaetano 6); Politano 6 (17′ st Lozano 5,5), Raspadori 7, Kvaratskhelia 6,5 (22′ st Simeone 5,5). A disp.: Marfella, Sirigu, Kim, Olivera, Ostigard, Zanoli, Zerbin. All.: Spalletti 6

Spezia (3-5-2): Dragowski 6,5; Ampadu 5,5 (25′ st Hristov 6), Kiwior 7, Nikolaou 6; Holm 6, Agudelo 6,5 (36′ st Sala sv), Bourabia 6 (25′ st Ellertsson 6), Bastoni 5,5 (17′ st Kovalenko 5,5), Reca 5,5; Gyasi 5,5, Nzola 5. A disp.: Zoet, Zovko, Caldara, Sher, Strelec, Beck, Sanca. All.: Gotti 6

Arbitro: Santoro

Marcatori: 44′ st Raspadori (N)

Ammoniti: Gyasi (S), Elmas (N), Dragowski (S)

Espulsi: –

Note: Al 38′ st ammonito Spalletti (N) per proteste, poi espulso al 91′