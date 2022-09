Napoli-Spezia le formazioni ufficiali, c’è Raspadori titolare

Napoli-Spezia le formazioni ufficiali, Luciano Spalletti sceglie Giacomo Raspadori e non Giovanni Simeone per sostituire Victor Osimhen. La squadra di Luciano Spalletti deve trovare continuità di risultati dopo la vittoria con la Lazio, arrivata dopo un doppio pareggio prima con la Fiorentina al Franchi e poi quello con il Lecce allo stadio Maradona. Gli azzurri non si possono permettere più di perdere punti. Anche lo Spezia vuole reagire dopo un periodo complicato ed i problemi in società, con Luca Gotti che per ora è stato confermato sulla panchina dei liguri che non vincono dalla prima di campionato.

Napoli-Spezia: le scelte degli allenatori

Nel Napoli non c’è Kim dal primo minuto al suo posto Juan Jesus. Cambi anche a centrocampo dove Ndombele prende il posto di Lobotka ed Elmas gioca al posto di Zielinski, con il solo Anguissa confermato rispetto alla gara di Champions League. In attacco ancora spazio a Politano con Kvaratskhelia e Raspadori che farà la prima punta.

Napoli formazione ufficiale (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Il tecnico della squadra di ligure deve fare a meno degli infortunati Verde, Ekdal, Maldini, Ferrer e Amian. Lo Spezia utilizzerà sempre il modulo 3-5-2 con una formazione sostanzialmente confermata rispetto a quella schierata nell’ultima giornata di campionato con il Bologna.

Spezia formazione ufficiale (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolau; Holm, Agudelo, Bourabia, S.Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Gotti

Napoli-Spezia: dove vedere il match in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Dazn e sarà visibile per tutti gli abbonati anche in streaming scaricando l’app su dispostivi come smartphone, tablet e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno attivare ZONA DAZN e seguire la partita al canale numero 214 di Sky. La telecronaca di Napoli-Spezia è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.