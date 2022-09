Napoli-Spezia: le ultime novità di formazione di Sky, Simeone titolare. Mini turnover per Spalletti

Ultime notizie di Sky sulle probabili formazioni di Napoli-Spezia, Spalletti lancia Simeone dal primo minuto in Serie A. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport il ballottaggio tra Simeone e Raspadori è stato vinto dall’argentino, che sarà il sostituto di Victor Osimhen, quindi l’ex Sassuolo dovrebbe accomodarsi ancora in panchina. Nello Spezia ci sono molti assenti come Verde ed Ekdal.

Napoli-Spezia: probabili formazioni, le ultime notizie

Nel Napoli Luciano Spalletti prova fare un minimo di turnover. Conferma Meret in porta, così come Di Lorenzo a destra e Rrahmani centrale, ma sarà affiancato da Juan Jesus e non da Kim, a sinistra ritorna Mario Rui. Secondo le ultime notizie di formazione di Sky nel Napoli non ci sarà Ndombele titolare, ma sarà confermato il centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski che è quello che più da sicurezza in questo momento. In attacco Lozano e Kvaratskhelia saranno a sostegno di Giovanni Simeone, che potrà giocare ancora una volta nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, ma questa volta in un match valido per la Serie A.

Napoli probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore. Spalletti.

In casa Spezia non si vive un buon momento a causa di un mercato non proprio esaltante, anche se Gotti ha incassato la fiducia della società. Il tecnico della squadra di ligure deve fare a meno degli infortunati Verde, Ekdal, Maldini, Ferrer e Amian. Lo Spezia utilizzerà sempre il modulo 3-5-2 con una formazione sostanzialmente confermata rispetto a quella schierata nell’ultima giornata di campionato con il Bologna.

Spezia probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolau; Holm, Kovalenko, Bourabia, S.Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Gotti