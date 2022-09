Napoli-Spezia: provaci ancora Ndombele, è l’ora di mostrare la tua classe

Luciano Spalletti è pronto a lanciare Tanguy Ndombele titolare per la sfida Napoli-Spezia della sesta giornata di Serie A. L’allenatore azzurro prova ancora con il talento francese dopo averlo fatto partire titolare in Napoli-Lecce, ma senza grandissima fortuna. Il giocatore arrivato in prestito dal Tottenham era apparso fuori forma fisica. Ora ha avuto altri dieci giorni per carburare e trovare la condizione giusta per dare il proprio contributo alla causa. Ndombele è forse uno dei giocatori più attesi tra i nuovi acquisti del Napoli. Il francese è dotato di un grandissimo talento, ma deve crescere dal punto di vista fisico per esprimerlo al meglio e si è visto in maniera evidente proprio in Napoli-Lecce.

Ndombele titolare in Spezia-Napoli

Ndombele dopo la sfida con il Lecce è entrato nei minuti finali della sfida con la Lazio, facendo poco o nulla se non un lancio con poco senso nel finale di partita. Mentre è rimasto in panchina nella sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool. Oggi Ndombele ha possibilità di giocare titolare Napoli-Spezia, una partita che si prevede ostica per gli azzurri. Il talento del francese e la sua capacità di dettare l’ultimo passaggio possono essere utilissimi contro squadra che tendono a chiudersi. Ecco perché Spalletti gli aveva dato spazio con il Lecce e vuole riproporlo con lo Spezia. Inoltre c’è necessità di far ruotare gli uomini a disposizione, anche perché martedì si torna a giocare in Champions League con i Rangers (partita ancora in bilico a causa della morte della Regina Elisabetta II ndr).

Intanto Luciano Spalletti deve fare a meno anche di Victor Osimhen, con Raspadori e Simeone che si giocano un posto da titolare nel ruolo di prima punta. L’ex Sassuolo viene dato in leggero vantaggio rispetto al collega argentino.