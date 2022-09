Napoli-Spezia: probabili formazioni, Mario Rui e Olivera in ballottaggio

Napoli-Spezia le probabili formazioni di Luciano Spalletti e Luca Gotti per la sfida di Serie A sesta giornata. Il Napoli deve trovare continuità di risultati dopo la vittoria con la Lazio, anticipato da due pareggi consecutivi con Fiorentina e Lecce. Lo Spezia in questa stagione ha trovato solo una vittoria fino ad ora ed arriva da un pareggio 2-2 con il Bologna.

Napoli-Spezia: probabili formazioni

In casa Spezia non si vive un buon momento a causa di un mercato non proprio esaltante, anche se Gotti ha incassato la fiducia della società. Il tecnico della squadra di ligure deve fare a meno degli infortunati Verde, Ekdal, Maldini, Ferrer e Amian. Lo Spezia utilizzerà sempre il modulo 3-5-2 con una formazione sostanzialmente confermata rispetto a quella schierata nell’ultima giornata di campionato con il Bologna.

Spezia probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwlor, Nikolau; Holm, Kovalenko, Bourabia, S.Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Gotti

Nel Napoli non c’è Osimhen infortunato si giocano un posto Raspadori e Simeone. Spalletti sembra orientato a far partire di nuovo titolare Ndombele a centrocampo, il francese deve trovare minuti e condizione fisica e la sua tecnica può essere fondamentale per scardinare la difesa chiusa dei liguri. In difesa sembra arrivare un turno di riposo per Kim, sempre utilizzato fino ad ora, al suo posto Juan Jesus. Ballottaggio a sinistra tra Mario Rui e Olivera, con il portoghese in vantaggio anche perché non ha giocato da titolare la gara di Champions League con l’Arsenal, match in cui è entrato a partita in corso.

Napoli probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore. Spalletti.

Napoli-Spezia: dove vedere il match in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Dazn e sarà visibile per tutti gli abbonati anche in streaming scaricando l’app su dispostivi come smartphone, tablet e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno attivare ZONA DAZN e seguire la partita al canale numero 214 di Sky. La telecronaca di Napoli-Spezia è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.