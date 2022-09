Napoli-Spezia, Raspadori: “Gol pazzesco, ho ancora i brividi. Il gruppo mi sta aiutando moltissimo”

Napoli-Spezia la decide Giacomo Raspadori allo scadere, l’ex Sassuolo fa esplodere il Maradona 4 regala i tre punti a Spalletti.

Il Napoli supera allo scadere lo Spezia: Raspadori fa esplodere il ‘Maradona’ all’89’ riscattando una prova fino a quel momento incolore. Dopo una prestazione deludente, il numero 81 si accende e consente al Napoli di scacciare i fantasmi.

Spezia battuto 1-0 al termine di un match per la squadra di Spalletti complicato, risolto dalla zampata dell’ex Sassuolo. Raspadori a fine gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

RASPADORI SU NAPOLI-SPEZIA

“Il mio gol al Maradona? Pazzesco, ho ancora i brividi, è impressionante. Era importante portare i tre punti a casa, ci siamo riusciti e sono contento. E’ una delle emozioni più belle della mia carriera. Sono solo all’inizio, ma è un momento che resterà impresso nella mia mente e nel mio cuore.

Ho sbagliato anche due gol, ma la squadra è stata brava a mettermi in condizione di segnare. Mi sentivo bene, ho solo avuto 5 minuti di difficoltà dopo l’esultanza del mio gol. Difficoltà contro le piccole? Dobbiamo migliorare i dettagli negli ultimi metri, in attacco dobbiamo fare di più ed essere maggiormente pericolosi“.

Raspadori ha poi parlato della sua esperienza a Napoli: “Come mi sono integrato? Ho trovato un grande gruppo di bravissime persone e di grandissimi giocatori. Ho tanto entusiasmo, ma sono anche un po’ timido, questo gruppo mi aiuta tanto”.

NAPOLI-SPEZIA, IL GOAL

89′: 1-0 NAPOLI, RASPADORI | Sugli sviluppi di un cross basso ‘ciccato’ da Gaetano, l’ex Sassuolo risponde presente insaccando sotto misura.

NAPOLI-SPEZIA, LA MOVIOLA

Finale concitato a parte, match sostanzialmente corretto e nessun episodio da moviola in Napoli-Spezia: per l’arbitro Santoro, che ha scelto una linea per larghi tratti del match ‘all’inglese’, poco lavoro extra.

NAPOLI-SPEZIA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-SPEZIA 1-0

MARCATORI: 89′ Raspadori

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6,5, Mario Rui 5,5; Anguissa 6 (57′ Zielinski 6,5), Ndombele 5,5 (46′ Lobotka 6,5), Elmas 5,5 (75′ Gaetano 6); Politano 6 (57′ Lozano 5,5), Raspadori 6, Kvaratskhelia 6,5 (67′ Simeone 5,5). All. Spalletti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6,5; Ampadu 6 (70′ Hristov 5,5), Kiwior 6,5, Nikolaou 6,5; Holm 6, Agudelo 6 (81′ Sala sv), Bourabia 6 (70′ Ellertsson 5,5), Bastoni 6 (62′ Kovalenko 5,5), Reca 6; Gyasi 6, Nzola 5. All. Gotti.

Arbitro: Santoro

Ammoniti: Gyasi (S), Elmas (N), Dragowski (S)

Espulsi: al 91′ Spalletti (allenatore Napoli) dalla panchina