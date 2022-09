Napoli-Spezia, Spalletti: “Vittoria meritatissima. Bravo Raspadori, queste sono partite fondamentali””

Luciano Spalletti ha parlato al termine di Napoli-Spezia, il tecnico si complimenta con Raspadori autore del gol partita.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli si prende la rivincita sullo Spezia. L’allenatore toscano, espulso sul finale commentai ai microfoni di DAZN la vittoria contro la squadra di Gotti:

“Ci sono partite fondamentali per l’alta classifica assolutamente da vincere, se vuoi ambire quella di oggi la devi vincere. Poi può darsi che prenda una strada divers,a infatti oggi qualcosa abbiamo concesso, ma abbiamo preparato 5 palle per buttarla dentro. La partita l’abbiamo fatta, meritata.

Vittoria meritatissima per il gioco. Era difficile perché arrivava tre giorno dopo quella serata lì contro il Liverpool, perché giocavi alle 3 con questo caldo, diventa difficile essere lucidi. Ma le cose per portarla a casa le abbiamo fatte. Grazie all’insistenza dei giocatori, è arrivato il gol. E questo è sinonimo di qualità, pazienza, di essere convinti che ce la facciamo prima o poi”.

Spalletti su Napoli-Spezia ha poi aggiunto: “L’anno scorso queste partite ci sono costate il campionato o comunque l’altissima classifica. Oggi i calciatori sono stati eccezionali sotto certi aspetti, ma non si devono accontentare. Perché può succedere che non arrivi la zampata di Raspa a fine partita e sono match importantissimi”.

Raspadori si merita i complimenti, eccome: “E’ stato sempre in partita, eccezionale, legava con il centrocampo. Noi siamo stati meno bravi a far girare la palla. Ma lui si è messo a disposizione e ha fatto gol dalla sua posizione. Bravo Raspa! Volevo toglierlo? No, i miei collaboratori mi avevano suggerito questa mossa, ma l’ho lasciato in campo”.