Napoli-Spezia tifosi furiosi con DAZN: “Vergogna”

Napoli-Spezia, tifosi partenopei furiosi con DAZN, sui social molti messaggi negativi indirizzati al canale streaming.

Napoli-Spezia è il match che apre la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri, che arrivano dal roboante successo in Champions League contro il Liverpool, vogliono i tre punti per prendersi momentaneamente il primo posto in classifica.

I tifosi azzurri al ternione della prima frazione di gioco hanno preso di mira la telecronaca di DAZN affidata a Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi.

“Sempre faziosi”.

“Hanno rimesso la telecronaca del tifoso”

“L’unica volta che hanno detto una cosa buona per il Napoli è stata sulla giocata di Kvara”.

“Ma posso pagare un abbonamento e sentire sempre telecronache contro il Napoli?”.

“Mammamia a DAZN ci stanno tirando i piedi. Vergogna”.

“Ogni volta che gioca il Napoli, quelli di DAZN esaltano sempre gli avversari”.

“Ma i soldi dei napoletani valgono di meno?”

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sul web.