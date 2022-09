Napoli: tabù Spezia vince sempre al Maradona

Napoli-Spezia è la partita del sesto turno di Serie A che si gioca allo stadio Diego Armando Maradona alla ore 15.00. Gli azzurri devono vincere per avere continuità di risultati. La squadra di Spalletti è reduce da una bellissima vittoria con la Lazio all’Olimpico, a cui si è aggiunta la festa di Champions League con il Napoli che ha dominato e vinto con il Liverpool. Ma Spalletti già nei minuti successivi alla vittoria europea aveva avvisato tutti: “Ora dobbiamo superare il test con lo Spezia”. È chiaro che la squadra ligure sia tecnicamente inferiore a quella inglese, ma il Napoli soffre tantissimo queste squadre, per informazioni chiedere al Lecce e anche allo Spezia.

Spezia: 100% di vittorie in trasferta a Napoli

Come ricorda Gazzetta dello Sport nello “scorso campionato la squadra di Luciano Spalletti perse tre punti esistenziali contro lo Spezia poco prima di Natale, il 22 dicembre: 0-1 con autorete di Juan Jesus su punizione dell'”altro” Bastoni, Simone, centrocampista sempre più crcuciale nello schieramento spezzino e in gol nell’ultima giornata, nel 2-22 contro il Bologna. Non è tutto, lo Spezia avveva vinto al Maradona anche nella Serie A precedente, il 6 gennaio 2021, con Gattuso sulla panchina azzurra. Due a uno, con gol spezzini di Nzola e Pobega e rete napoletana di Petagna. Siamo nei dintorni dell’incantesimo, del tabù da rompere. Non è ammissibile che il Napoli smarrisca altri punti in casa contro lo Spezia, che vanta 100 per cento di successi nelle trasferte a Napoli in Serie A”.

Il Napoli dovrà battere lo Spezia e dovrà farlo senza Osimhen che è infortunato. Il nigeriano verrà sostituito da uno tra Raspadori e Simeone, con l’ex Sassuolo che sembra in vantaggio rispetto al collega argentino. Probabile che possano riposare anche altri giocatori in vista della sfida di Champions League con i Rangers, che è in bilico dopo la morte della Regina Elisabetta II.