Sky – Napoli ultime di formazione: ancora fuori Kvaratskhelia

Ultime novità di formazione per il Napoli che sfida la Lazio. Secondo Sky Luciano Spalletti terrà ancora fuori dai titolari Kvicha Kvaratskhelia. Sarebbe la seconda partita consecutiva in cui il georgiano parte dalla panchina. Inevitabilmente il tecnico azzurro deve pensare anche alla super sfida di Champions League di mercoledì contro il Liverpool che oggi ha pareggiato con l’Everton in Premier League. Scelte diverse invece per Maurizio Sarri che punta sui titolari.

Lazio-Napoli: probabili formazioni

Secondo quanto fa sapere Sky Kvaratskhelia può partire dalla panchina in Lazio-Napoli, al suo posto giocherà Lozano con Politano sul versante opposto con Osimhen al centro dell’attacco. Spalletti torna al 4-3-3 con Lobotka a centrocampo con Zielinski e Anguissa. Cambio anche in difesa con Kim che va in panchina. Parte dalla panchina anche Olivera che sarà sostituito da Mario Rui, Mentre sull’altra fascia ci va Di Lorenzo non brillantissimo con il Lecce. Sarri punta sulla formazione migliore a disposizione, il tecnico dei biancocelesti schiera ancora Provedel in porta, con Patric, Romagnoli, Marusic e Lazzari in difesa. Centrocampo con Milinkovic, Cataldi e Vecino. In attacco Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile. Entrambe le squadre sono pronte a darsi battaglia perché i tre punti sono necessari per tutte e due le formazioni.