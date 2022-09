Napoli, l’urlo “The Champions” fece tremare Cristiano Ronaldo: Ecco il retroscena

L’urlo The Champions dello Stadio Maradona di Napoli fece tremare Cristiano Ronaldo e il suo Real Madrid. Il retroscena di Landoni.

Il giornalista di Mediaset Carlo Landoni svela il retroscena ai microfoni di Radio CRC. L’inviato di mediaset a Napoli, nel corso della trasmissione Si Gonfia la rete, ha parlato anche della sfida Champions tra Napoli e Liverpool:

Napoli, l’urlo the Champions ha fatto tremare anche Cristiano Ronaldo

“Voglio ricordare che l’urlo “The Champions” di Napoli fece tremare anche Cristiano Ronaldo e il suo Real Madrid, rimasero impressionati. Il pubblico può dare la carica ed è il dodicesimo uomo in campo ma alla fine è la qualità dei giocatori che fa la differenza. Se tu ti trovi contro squadre di questo tipo la spinta è importante, ma conta anche la personalità e la qualità tecnica dei giocatori”.

Landoni nel corsod el suo intervento ha poi aggiunto: “Con le partite di Champions diventa tutto più complicato, mette tanta pressione, ma non dobbiamo sbagliare nulla. È una grande serata per il Napoli che torna dopo 2 anni in Champions. Osimhen dovrebbe esserci, Spalletti è stato chiaro: il nigeriano dovrebbe stringere i denti, l’alternativa dovrebbe essere Raspadori. Il Liverpool è tosto, ma il Napoli può dire la sua. Le Premier League è una cosa, la Champions è tutt’altro”.