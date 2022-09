Napoli vittoria col Milan: tifosi in delirio, il video dal settore ospiti: “Ho visto un grande Napoli”

Milan-Napoli finisce 1-2 gli azzurri sbancano San Siro e fanno esplodere la gioia dei tifosi del Napoli nel settore ospiti. Ci arriva un video in redazione dei tifosi del Napoli che festeggiano al triplice fischio finale di Mariani. “Ho visto un grande Napoli” cantano i tifosi azzurri, oltre duemila, arrivati a San Siro non solo nel settore ospiti, ma anche in altri settori della Scala del calcio.

Una goduria immensa quella dei supporters azzurri che hanno visto la loro squadra, soffrire, andare in vantaggio ma non mollare praticamente mai. Una vittoria di orgoglio e di tenacia quella degli uomini di Spalletti, che hanno saputo reagire anche alle difficoltà. Tre punti importanti e di grande impatto. Insomma davvero una grandissima vittoria, che è stata salutata anche dal presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet a fine match.