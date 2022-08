Corriere dello Sport – Navas al Napoli, De Laurentiis in attesa di chiudere col Psg: i dettagli

L’affare Keylor Navas al Napoli entra nel vivo nell’ultima settimana di mercato di Serie A. La buonuscita del PSG sarà decisiva per la trattativa. In questi giorni i due club hanno discusso la cessione di Fabian Ruiz al PSG. Il Napoli è disponibile a fare uno sconto rispetto ai 30 milioni chiesti all’inizio, per venire incontro alle esigenze del club francese che deve risolvere il contratto con Navas.

Quando arriva Navas al Napoli

Corriere dello Sport delinea la trattativa tra Napoli e PSG che va avanti, anche se con Fabian Ruiz in Francia e lo sconto del Napoli si è fatto un bel passo avanti. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro non può e non vuole offrire più di 7 milioni lordi a stagione al portiere costaricense. Quindi il PSG deve assicuragli almeno 6 milioni di euro di buonuscita. La società transalpina sembra stia andando proprio in quella direzione. Lunedì o martedì sarà il turno di Fabian al PSG, ma c’è grande ottimismo che nello stesso lasso di tempo si conclude anche l’operazione Navas al Napoli, visto che il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento se le condizioni economiche saranno quelle richieste. Il mercato chiude il giorno 1 settembre 2002, quindi è il momento del dentro o fuori.