Dalla Francia: “Navas era convito di andare al Napoli. A gennaio gli azzurri ci riproveranno”

Keylor Navas voleva il Napoli, ma non ha raggiunto l’accordo con il PSG per la buonuscita se ne riparlerà a gennaio. Lo rivela L’Equipe.

“Keylor Navas dovrebbe rimanere al Paris Saint-Germain almeno fino al prossimo mercato invernale. Pur essendo stato convinto dall’idea di approdare al Napoli.

Il portiere della nazionale costaricana del PSG non dovrebbe lasciare il club della capitale entro questo giovedì sera, ore 23, data di chiusura della finestra di mercato, poiché le tre parti non hanno concordare i termini di un trasferimento.

Sotto contratto a Parigi fino a giugno 2024, Navas (35) dovrebbe quindi diventare ufficialmente il numero due nella gerarchia dei portieri parigini, alle spalle di Gianluigi Donnarumma”.

In Francia invece si trasferirà dal Napoli Adam Ounas. L’attaccante firmerà un triennale con il Lille. 3 milioni più 2 di bonus e il 40% sulla futura rivendita i dettagli economici dell’affare.