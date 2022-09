Alvino: “Accordo Navas-Napoli, manca ancora l’ok del PSG sulla buonuscita”

CALCIOMERCATO NAPOLI. KEYLOR NAVAS-NAPOLI. Alla fine del calciomercato manca poco. A poco più di ventiquattro ore dalla fine Keylor Navas è sempre meno una certezza. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino spiega: “A Keylor Navas fa piacere giocare nel Napoli e il Napoli ha scelto Navas. La verità è questa. C‘è un accordo, ma il PSG si è messo di traverso, perché non ha ancora accontentato il portiere per intero sulla famosa buonuscita. Tra Navas e Napoli c’è la volontà comune di chiudere, ma manca lo step relativo alla società francese. Se poi il PSG si trasforma in un club normale e non intende pagare il dovuto al costaricano, è ovvio che non sia sufficiente. Non possiamo scendere in campo noi minacciando lo sceicco con le armi… L’accordo per Fabian Ruiz servirà ad ammorbidire la questione, ad agevolarla”.

“Finché non ci sarà il gong finale del mercato, attenderò. Tutto rimandato a gennaio? Permetterebbe di non avere fretta. Le informazioni in mio possesso non sono state smentite, tant’è che, da settimane, non si parla che di Navas su autorevolissimi giornali: altri nomi, invece, sono scomparsi dai radar”. “Aspetto fiducioso, perché la volontà del giocatore fa la differenza e Navas è stato chiaro con la dirigenza transalpina. Se Nasser Al-Khelaïfi si irrigidisce, ecco che diventa una variabile impazzita che condiziona l’esito della trattativa e che era imprevedibile fino a qualche tempo fa”.