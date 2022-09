Ndombele fuori forma, le pagelle lo bocciano. Ha fatto bene Spalletti a schierarlo?

Tanguy Ndombele è stato uno dei peggiori in campo in Napoli-Lecce. Il giocatore francese è apparso evidentemente fuori forma e non al meglio nel contesto tattico. Spalletti lo aveva inserito per avere un giocatore che potesse imbucare più facilmente la palla, contro una squadra che si era disposta tatticamente per difendersi. Ma Ndombele non ha fornito un’ottima prestazione ed ha causato anche il rigore, poi parato da Meret.

Le attenuanti ci sono tutte: è arrivato da poco, non ha svolto il ritiro col Napoli non è nella forma migliore. Ma non si può escludere che la sua presenza in campo non è stata buona.

Ecco le pagelle di Ndombele:

Gazzetta dello Sport 5: “E’ lento nei riflessi, da qui l’errore sul rigore e anche la passività sul tiro di Colombo. La mente è rapida, ma ancora il fisico non la asseconda”.

Corriere dello Sport 4,5: “Commette il fallo da rigore su Di Francesco, non trova mai il bandolo della matassa”.

Tuttosport 5: “Quando commette il fallo da rigore su Di Francesco si capisce che è ancora a corto di preparazione. Resta immobile mentre Colombo prepara il tiro dell’1-1.

In tanti si stanno chiedendo perché Spalletti lo abbia lanciato in campo dal primo minuto dato che vede tutti i giorni Ndombele in allenamento. Per farlo scendere in campo il tecnico del Napoli avrà avuto i suoi motivi, anche se poi a fine primo tempo lo ha immediatamente sostituto, cambiando volto alla squadra con Lobotka ed inserendo anche Zielinski al posto di Raspadori. La sensazione è che i nuovi acquisti debbano ancora integrarsi del tutto nel modo di giocare del Napoli. Anche se Paolo Bargiggia fa sapere che Spalletti saranno chieste spiegazioni per l’ampio turnover utilizzato col Lecce.