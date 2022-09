Ndombele il Napoli ci spera: è accaduto qualcosa di importante

Tanguy Ndombele dopo il gol in Champions League con i Rangers punta ad una ripresa totale, ci spera il Napoli di Luciano Spalletti. I mezzi tecnici del francese sono fuori discussione, ma serve recuperarlo dal punto di vista fisico e mentale. Lo sa bene il tecnico del Napoli che lo ha fatto partire titolare con Lecce e Spezia ed ha anche detto che si, c’è qualcuno fuori forma ma bisogna farlo giocare per tenerlo al passo con gli altri. La fiducia di Spalletti per Ndombele sta proprio in questo, lo fa giocare perché sa che ha grandissimi mezzi tecnici e se torna in ottima forma può spostare gli equilibri.

Ma il gol di Ndombele con i Rangers, su fantastico assist di Anguissa, può essere la leva giusta per aumentare la fiducia. Ecco quanto scrive Gazzetta: “Il francese sa di avere la stima dell’allenatore, ma ancora non è stato al meglio fisicamente per giocare al posto di Lobotka, da regista puro. Ma piano piano la gamba sta migliorando e, inserito a Glasgow da mezzala, il centrocampista arrivato dal Tottenham ha subito trovato il gol, qualcosa che ti aiuta a trovare gli stimoli giusti. Perché le qualità tecniche non si discutono e in più il transalpino ha un destro micidiale al tiro“.