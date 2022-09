SKY: “Ndombele-Napoli? Il retroscena sul riscatto. Il Tottenham buono ma non fesso”

“Ora come ora gli Spurs non lo vedono. Però, non lo buttano via. Ndombele vale e questi 25 milioni non sono casuali: sono la cifra che al Tottenham hanno a bilancio per lui. Non ci vogliono perdere, insomma. Chiedere tanto è un modo per tutelarsi. Se Ndombele si rilanciasse a Napoli, il Tottenham incasserebbe questi soldi e non ci perderebbe”.

“Ndombele era stato cercato anche dall’Inter, quando era al Lione, ma i nerazzurri non lo presero perché ci fu un’asta incredibile. Il Napoli ha il diritto di riscatto, non l’obbligo: questo è un altro aspetto da precisare. Paratici ne ha chiacchierato con varie squadre italiane, in estate: ma a nessuno, tranne al Napoli, ha scaldato troppo il cuore”.