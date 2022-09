Onofri: “Il Napoli può battere il Liverpool, un giocatore può fare la differenza”

Claudio Onofri ex allenatore e osservatore ha parlato di Napoli-Liverpool lo ha fatto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Onofri ha analizzato anche la sconfitta della Juve contro il Psg ed ha detto: “I due gol del PSG sono di una bellezza straordinaria, andrebbero messi in un museo per i bambini che vogliono giocare a calcio. Nel secondo tempo la Juve ha fatto meglio e c’è da ritenersi in qualche maniera soddisfatti. La goleada era pronosticabile, soprattutto dopo aver visto la Juve di questo avvio di campionato. Il pari del Milan, invece, non mi sorprende. Il Salisburgo è squadra sempre tosta, soprattutto quando gioca in Austria. Tutto sommato, l’esordio delle italiane in Europa è stato sufficiente“.

Sulla gara Napoli-Liverpool ha poi proseguito: “Napoli-Liverpool ed Inter-Bayern? Saranno due gare proibitive, ma il pubblico di casa dovrà dare un grossa mano. I Reds hanno una qualità davanti difficile da contenere. Se non li raddoppi, è finita e non ne becchi una. Dove la può vincere il Napoli? Può vincerla con gli inserimenti dei centrocampisti, soprattutto Zielinski. Quando ci sarà qualche uno contro uno sugli esterni, si creerà l’occasione giusta. Kvaratskhelia? Lo scoprì guardando per caso la Dinamo Batumi. Dopo due-tre giorni venne fuori l’interesse e poi l’acquisto del Napoli. Informalmente ho fatto i miei complimenti a Giuntoli e ci siamo fatti una risata“.