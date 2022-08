Osimhen al Manchester United: ingaggio monstre per il nigeriano

Il Manchester United vuole Victor Osimhen e propone un super ingaggio per fargli rinunciare alla Champions League col Napoli. L’agente del giocatore nigeriano, Roberto Calenda, aveva fatto sapere che Osimhen sarebbe rimasto al Napoli. Ma questo non ha scoraggiato i Red Devils che continuano a pressare per avere il giocatore. L’affare Osimhen è strettamente legato a quello che porta Cristiano Ronaldo al Napoli, perché se non arrivare il portoghese non sarà ceduto l’attaccante nigeriano.

Manchester United: ingaggio da 12 milioni di euro per Osimhen

La prospettiva di giocare la Champions League alletta Osimhen, ma la possibilità di andare allo United non è ancora da escludere. Ecco quanto scrive Tuttosport: “Le trattative di questa sessione estiva si chiuderanno giovedì alle ore 20, ma tra oggi e domani si saprà se si produrrà il passaggio di CR7 al Napoli e quello di Osimhen al Manchester United. Ci sono tanti soldi in ballo, ma per lo United non sarebbe un problema riconoscere a De Laurentiis una somma non inferiore ai 100 milioni di euro per il cartellino di Osimenh, oltre a regalare al Napoli il cartellino di Ronaldo e a pagare il 75% dello stipendio del portoghese che ammonta a 23,5 milioni di sterline netti. I Red Devils hanno già predisposto il contratto da sottoporre ad Osimhen e per convincere il bomber nigeriano, non del tutto sicuro di accettare il passaggio al Manchester United, il patron Malcom Glazer sarebbe disposto a proporre all’agente Roberto Calenda un quinquennale da 12 milioni di euro netti a stagione. Sembra tutto un sogno ed il rischio che rimanga tale è forte“.