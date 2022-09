Osimhen: “Infortunio non grave, restare a Napoli è stata la decisione migliore”

Victor Osimhen parla dopo la vittoria del Napoli con il Liverpool in Uefa Champions League, match in cui ha subito un infortunio. L’attaccante del Napoli è stato costretto ad uscire lasciando il posto a Giovanni Simeone che ha segnato poi il primo gol con la maglia del Napoli. Osimhen ad Oma Sport Tv parla anche del suo infortunio e dà buone speranze per la partita con il Milan.

Osimhen intervista Napoli-Liverpool

Spalletti ha detto che Osimhen sicuramente non giocherà la prossima sfida di Serie A tra Spezia e Napoli, ma nemmeno quella di Champions League tra Rangers e Napoli. Osimhen però è positivo sul suo infortunio e dice: “Non credo che sia niente di grave, domani (oggi ndr) farò le visite mediche, ma ho sensazioni positive. Questo è il calcio, è necessario andare avanti. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno mandato dei messaggi. Io voglio tornare il prima possibile“.

Osimhen ha parlato anche dell’assist offerto a Kvaratskhelia con il pallone salvato da Van Dijk sulla linea: “Sicuramente c’era la possibilità di tirare, ma ho visto il mio compagno in una posizione migliore della mia. Il mio obiettivo è fare gol, ma per me è bello anche fornire degli assist, sono contento della mia decisione“. Sul Liverpool ha aggiunto: “La vittoria del Napoli con il Liverpool è stata veramente enorme, ma dobbiamo stare tranquilli perché nel nostro girone ci sono altre squadre molto forti“.

Chiusura sulla sua permanenza al Napoli, dopo le tante voci di mercato: “Io sono molto felice di vestire la maglia del Napoli. Sento un grande affetto per me e restare qui è stata la decisione più giusta“.