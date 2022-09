Osimhen vuole il Liverpool: oggi il test decisivo, pronte due alternative

Victor Osimhen può saltare Napoli-Liverpool oggi il nigeriano farà un test decisivo per capire se sente ancora dolore. La volontà del giocatore è chiara: vuole scendere in campo, ma al momento l’infortunio di Osimhen non è grave, tanto che se la partita fosse stata giocata sabato o domenica non ci sarebbero stati grandi problemi. Ma la gara si disputa mercoledì e quindi la possibilità che Osimhen non giochi con il Liverpool allo stadio Diego Armando Maradona è concreta.

Napoli-Liverpool: Osimhen ci prova

Il problema all’adduttore rimediato in Lazio-Napoli ha lasciato uno strascico che mette ansia a Luciano Spalletti. Oggi il giocatore effettuerà un test decisivo al Konami Center, centro sportivo del Napoli a Castel Volturno. Osimhen vuole esserci a tutti i costi per la sua prima apparizione in Champions League, farebbe di tutto per andare in campo. Ovviamente bisognerà sentire anche cosa dicono i medici, ma la volontà del calciatore può essere decisiva in questo caso. Qualora Osimhen non dovesse giocare con il Liverpool, Spalletti sta studiando due alternative. Una prevede l’ingresso in campo dal primo minuto di Raspadori come prima punta, la seconda quella di inserire Simeone. L’argentino è il sostituto naturale di Osimhen, ma ha caratteristiche diverse rispetto al nigeriano.