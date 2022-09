Osimhen al 100% nel progetto: ha preferito Napoli (e la Champions) al Manchester United

CALCIOMERCATO NAPOLI. Con il passare dei giorni, dopo la fine del calciomercato, emergono tanti retroscena sulle trattative. Ed ovviamente tanto si viene a sapere sul possibile scambio tra Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen che ha infiammato le ultime giornate. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, una trattativa vera e propria non è mai esistita perché Jorge Mendes non si è mai presentato davanti alle due società per enunciare l’idea che aveva in mente: “Il mercato è finito, Cristiano è sfumato con le luci della sera e la sua vita è ancora azzurra esattamente come l’aveva immaginata”.

A prescindere da ciò, Victor Osimhen ha palesato da subito la sua voglia di giocare col Napoli, perché si sente al 100% al centro del progetto: “Da un certo punto dell’estate in poi, certo: a maggio si parlava, eccome, della possibilità di un addio al cospetto della famosissima offerta da oltre 100 milioni, ma dopo aver rifiutato la proposta del Newcastle e dopo aver capito che Bayern, United e Atletico non avrebbero affondato il colpo nonostante la stima e una serie di info, Osi ha deciso di tuffarsi a capofitto nel progetto. Tanto da precisare la sua voglia di Champions con il Napoli a margine dell’ipotetico scambio con Ronaldo e il Manchester; una suggestione creata da Mendes e mai trasformata in una trattativa reale”, si legge sul quotidiano.