Il retroscena: “Osimhen? No del Napoli all’ultima offerta del Manchester United”

CALCIOMERCATO NAPOLI. OSIMHEN-MANCHESTER UNITED. Fino agli ultimi giorni Napoli e Manchester United hanno provato ad intavolare una trattativa per lo scambio tra Cristiano Ronaldo e Victor Osimhen. Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nello spazio riservato al calcio, l’affare non è andato in porto perché Aurelio De Laurentiis ha detto di no alle proposte dei Red Devils. In particolare la società inglese ha offerto non più di 80 milioni per il nigeriano più il prestito di Cristiano Ronaldo con l’ingaggio pagato al 50%. A queste cifre il presidente partenopeo ha detto di no, provocando la fine della trattativa tra le due parti.

Jorge Mendes ci ha provato fino alla fine a concretizzare la negoziazione, con la speranza di portare Cristiano Ronaldo in un club che giochi la Champions League ma stavolta non ha potuto nulla, perché nessun club si è voluto addossare l’enorme stipendio del fuoriclasse portoghese che dopo oltre venti anni non giocherà la Coppa dalle grandi orecchie. Ed ora bisogna capire che ne sarà della sua avventura in Premier League, con Ten Hag che gli sta preferendo calciatori più giovani e più funzionali al progetto. CR7 è scontento ed anche ieri, in occasione della vittoria contro il Leicester, non ha festeggiato più di tanto con i compagni.