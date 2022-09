RAI: “Ounas al Lille, cessione definitiva. Ecco le cifre con un bonus al Napoli se…

CALCIOMERCATO NAPOLI. OUNAS-LILLE. Adam Ounas è ad un passo dall’addio definitivo al Napoli. Il calciatore algerino non è mai riuscito a dimostrare il suo reale valore all’ombra del Vesuvio e dopo diverse stagioni, caratterizzate da prestiti, lascia la Serie A per ritornare in Ligue One. La conferma della sua cessione arriva anche da Ciro Venerato, esperto di calciomercato della redazione di RAI Sport che annuncia a Rainews 24: “Adam Ounas è del Lille. Cifre ufficiali: 3 milioni più 2 di bonus, 40% diritto di rivendita al Napoli”.

Arrivato nel 2015, Ounas lascia la maglia azzurra dopo sette stagioni in cui ha collezionato 42 presenze e 3 goal. Arrivato con i migliori auspici dal Bordeaux, con cui siglò 8 goal in 49 presenze, aveva colpito la dirigenza azzurra per il suo dribbling funambolico e per la classe che è rimasta intatta ma solo a spezzoni è stata espressa nelle partite che ha giocato. Per la verità, va detto per onestà intellettuale, Ounas ha sempre avuto poco spazio nel Napoli, preferito da tanti mostri sacri degli ultimi anni. Ora va via a prezzi stracciati, ma De Laurentiis ha voluto evitare che partisse a parametro zero tra una stagione.