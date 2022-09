Ounas-Lille: è ufficiale. Le prime parole: “Mi ha sedotto subito”

CALCIOMERCATO NAPOLI. Adam Ounas lascia definitivamente il Napoli. Il calciatore algerino inizia la sua avventura con il Lille, club tra i più rinomati in Ligue One. Il comunicato del Napoli ufficializza così il trasferimento: “La SSC Napoli comunica la cessione a titolo definitivo di Adam Ounas al Lille”. Per l’esterno offensivo si tratta di un ritorno in Francia dopo le esperienze con Bordeaux e Nizza. Anche il club francese ha annunciato l’acquisto di Ounas con la seguente nota ufficiale. “LOSC Lille e SSC Napoli (Italia) hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Adam Ounas (25). Il centrocampista della nazionale algerina, vincitore della Coppa d’Africa 2019, ha firmato con il club del Lille per le prossime due stagioni (più una facoltativa)”.

Il calciatore algerino rilascia le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club francese dopo l’acquisto nell’ultimo giorno di mercato: “Sono molto felice di arrivare al Lille dove conosco già alcuni giocatori, il che faciliterà la mia integrazione. Spero di fare una bella stagione con loro! Tutti in Europa sanno che il Lille è uno dei più grandi club in Francia, dove giochiamo un calcio che mi piace, dove giochiamo molto bene. Mi ha sedotto subito! Vai Lille e ci vediamo presto in campo!”.