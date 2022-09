Ounas saluta il Napoli: “Addio ad una città bellissima. Tifosi da brividi”

“Prima di andarmene vorrei dire grazie: ai miei compagni di squadra e allo staff del club per i momenti trascorsi insieme, dentro e fuori dal campo. A voi, fan, per il brivido che mi hai dato e per la forza che mi ha dato. E in questa città, dove non mi è mai mancato nulla. È stato un onore rappresentare questo grande club. Vi auguro tutto il meglio per il futuro e spero che ci incontreremo di nuovo. Forza Napoli Sempre!”, ha concluso l’atleta che è arrivato nel 2015 ma non è mai riuscito a dimostrare pienamente il suo valore. In maglia azzurra ha collezionato 42 presenze e 3 goal: numeri limitati dal fatto che è stato spesso mandato in prestito per cercare di farsi le ossa. Ogni qual volta, però, è tornato, Adam Ounas non è mai riuscito ad imporsi, per cui ora arriva la conclusione del rapporto ad un prezzo basso rispetto a quanto si poteva presupporre.