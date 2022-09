Padovan: “Rangers-Napoli, vincere per dare indirizzo al girone”

Giancarlo Padovan commenta Rangers-Napoli, sfida di Champions League valida per il Girone A, che si gioca alle ore 21.00. Il giornalista a Radio Punto Nuovo dice: “Rangers-Napoli indirizzerà il girone degli azzurri. Per qualificarsi servono almeno 10 punti, con una vittoria in Scozia sarebbe già a 6: l’occasione è ghiotta. Anche perché il Liverpool ha battuto l’Ajax e può volare in vetta a punteggio pieno. Speriamo che Spalletti e il Napoli colgano questa chance. Girone alla portata adesso? Questo sì, ma occhio perché le avversarie del Napoli sono strane. Già contro l’Ajax, il Liverpool è stata una squadra completamente diversa da quella vista al Maradona. Idem l’Ajax, che è una squadra da mina vagante. E poi i Rangers in casa sono un avversario sempre ostico. Sono ottimista, però“.

Padovan parla anche di Simeone titolare in Rangers-Napoli e dice: “E’ un giocatore importante, ma non basterà una partita per diventare grandi. A partire da questa sera. Confermarsi è più difficile che imporsi. Ha una bella responsabilità, indubbio. Contro il Liverpool è subentrato in una gara già in discesa, mentre contro i Rangers la gara va giocata dall’inizio. Io però ho grande fiducia nelle sue potenzialità. Juventus e Milan? Deve dare risposte importanti, perché l’esordio in Champions è stato deludente. Anche il Milan deve rispondere con la vittoria: al contrario del Napoli, entrambe devono vincere quasi per forza se vogliono fare sul serio per il proprio girone. Le fatiche europee in vista di Milan-Napoli? Incideranno moltissimo. Il Napoli perde anche un giorno di riposo, con doppia trasferta. E poi le energie che servono per una gara di Champions sono tante: entrambe daranno il massimo“.