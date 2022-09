Pareggia l’Atalanta, bloccata dalla Cremonese: Napoli al primo posto. La classifica

L’Atalanta pareggia con a Cremonese match valido per la sesta giornata di Serie A. Ora il Napoli è al primo posto in classifica. Al gol di Demiral ha risposto un altro difensore, Valeri che ha dato il secondo punto in classifica per la Cremonese, che è riuscita a pareggiare dopo quarto minuti dalla rete degli orobici.

Napoli, Milan e Atalanta hanno gli stessi punti in classifica: 14, ma hanno una differenza reti migliore e quindi per il momento sono primi in classifica. Nessuna delle squadre che insegue ha la possibilità di raggiungere gli azzurri. Il Napoli di Spalletti potrà passare una settimana al primo posto in classifica, poi sarà chiamata alla grande prestazione contro il Milan, orfano di Leao espulso con la Sampdoria. Per il match Milan-Napoli mancherà anche un altro protagonista ovvero Osimhen che molto probabilmente tornerà dopo la sosta nella gara con la Cremonese. Gli azzurri dovranno prima giocare il match di Champions League contro il Glasgow Rangers, posticipato rispetto alla data prevista a causa della morte della Regina Elisabetta II. Insomma per il Napoli di Spalletti sarà una settimana molto importante per orientare il girone di Champions League, dopo la vittoria sul Liverpool, ma anche per dare un primo indirizzo al campionato.