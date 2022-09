Pari deludente del Napoli contro il Lecce. Il muro giallorosso regge nella ripresa

NAPOLI-LECCE. Napoli e Lecce pareggiano 1-1. Emozioni tutte nel primo tempo. Al 26′ Meret para il rigore a Colombo. Nell’azione dopo Elmas sblocca il punteggio ma dopo appena quattro minuti Colombo ristabilisce il pareggio (31′). Nella ripresa tanti cambi per Spalletti che aveva fatto un ampio turn-over: le occasioni non sono tante ma Falcone & soci non abbassano la saracinesca. Secondo pareggio consecutivo per i partenopei dopo Firenze: Kim & soci salgono a quota 8 punti ma abbandonano il primo posto in coabitazione.

96′: FINE PARTITA. Napoli-Lecce 1-1.

96′: Ceesay respinge la punizione di Zielinski. Triplice fischio dell’arbitro.

96′. Ultima occasione per il Napoli.

95′: AMMONITI GONZALEZ E GENDREY.

94′: Cross di Kvaratskhelia facile preda di Falcone.

92′: OCCASIONISSIMA NAPOLI. Traversone di Simeone per Osimhen, palla leggermente alta ed Osimhen manda di testa oltre la traversa.

91′: Kvaratskhelia s’intestardisce sempre a dribblare gli avversari ma non riesce nel proprio intento.

90′: L’arbitro concede 6 minuti di recupero.

88′: Il Napoli è perennemente nella metà campo giallorossa ma la difesa ospite è arroccata in area.

85′: SOSTITUZIONE NAPOLI. Spalletti tenta il tutto per tutto con Simeone al posto di Anguissa.

83′: CONTROPIEDE NAPOLI. Kvaratskhelia lancia in avanti Osimhen che arriva con un attimo di ritardo sul pallone: sospiro di sollievo per Falcone.

80′: FALCONE SALVA SU DI LORENZO. Tiro al bersaglio del Napoli, prima tira Lozano e poi Di Lorenzo: Falcone si salva con il corpo. L’azione prosegue col tentativo a giro di Zielinski che esce.

78′: Possesso palla sempre nei piedi del Napoli che però non riesce a trovare il varco giusto

76′: ARREMBAGGIO NAPOLI. Tacco pregevole di Kvaratskhelia per Olivera: cross teso al centro e Falcone si salva come può.

75′: SOSTITUZIONE LECCE. Banda, il pupillo di Corvino tra i migliori in campo, lascia spazio a Listkowski.

72′: SOSTITUZIONE NAPOLI. Lozano prende il posto di Politano.

71′: POLITANO AD UN PASSO DAL GOAL! Il numero 21 riceve palla, salta un avversario ed ha lo spazio giusto: il tiro sfiora il palo di un niente

70′: SOSTITUZIONE LECCE. Ceesay prende il posto di Colombo.

68′: IL NAPOLI SI DIVORA IL VANTAGGIO. Politano effettua il miglior cross della serata. Osimhen anticipa Kvaratskhelia che era pronto a segnare: palla sul fondo.

64′: BOLIDE DI OSTIGARD. Palla di poco lontana dal sette: Ostigard dimostra personalità.

62′. DOPPIA SOSTITUZIONE LECCE. Escono Askildsen e Di Francesco: entrano Blin e Strefezza.

61′: Angolo non sfruttato dal Napoli. La difesa giallorossa si oppone con le unghie e con i denti.

60′: Kvaratskhelia tenta di superare Gendrey ma viene marcato bene.

59′: Scivolata provvidenziale di Ostigard su Di Francesco. Grande impatto del norvegese sin dal primo minuto.

56′: SOSTITUZIONE NAPOLI. Kvaratskhelia prende il posto dell’autore del goal Elmas. Enormi applausi sia per il macedone che per il georgiano.

52′: I nuovi innesti danno nuova linfa al Napoli, sostenuti da un pubblico che vuole la vittoria.

49′: Schema su calcio d’angolo del Napoli. Zielinski calcia da fuori area: la rasoiata è centrale e viene bloccata da Falcone.

48′: OCCASIONE NAPOLI. Traversone in area lungo per Elmas che, nonostante ciò, ci crede e chiama alla deviazione ravvicinata in angolo Falcone.

46′: INIZIA IL SECONDO TEMPO. Due cambi per il Napoli ed uno per il Lecce. Zielinski e Lobotka prendono il posto di Raspadori e Ndombele. Tra i salentini Helgason lascia spazio Gonzalez.

48′: FINE PRIMO TEMPO. Napoli-Lecce 1-1, con le reti di Elmas al 27′ e Colombo al 31′. Da rimarcare il rigore parato da Meret a Colombo al 26′.

47′. OCCASIONE LECCE. Sull’angolo battuto da Helgason, Baschirotto prende il tempo a tutti e la palla sfila a largo.

46′: Meret smanaccia un pallone innocuo. Nuovo angolo per il Lecce.

45′: Tre minuti di recupero decretati dall’arbitro.

45′: Angolo per il Lecce conquistato da Colombo. Anguissa.

44′: Politano ed Osimhen si cercano ma non si trovano. Il calciatore romano prova a giocare di prima ma i passaggi non sono precisi.

42′: Il salentino Banda, uno dei migliori in campo, si libera di Di Lorenzo e prova il tiro da trenta metri: sfera abbondantemente a lato.

41′: Il Napoli fa fatica a centrocampo. Askildsen calcia dal limite: palla alta.

40′. AMMONITO COLOMBO. Il numero 9 riceve il giallo per fallo da tergo su Ostigard

39′: Tiro da fuori di Anguissa: Falcone blocca a terra in due tempi.

36′: Tuia è sventurato nel contrasto con Olivera: la palla diventa utile per Raspadori che entra in area ma anziché tirare passa al centro: la difesa ospite spazza con qualche protesta di Osimhen per un fallo di mano non accertato.

32′: AMMONITO HJULMAND. Il capitano giallorosso riceve il giallo per un fallo su Anguissa.

31′: PAREGGIO LECCE. Colombo si fa perdonare dell’errore dal dischetto: dai ventisette metri controlla la palla spalle alla porta e fa partire una sassata che si spegne nel sette.

27′: NAPOLI IN VANTAGGIO. Dopo l’angolo susseguente al rigore parato da Meret, il Napoli recupera palla ed aziona il contropiede. Raspadori serve Politano sulla destra in area, l’ex Sassuolo non si coordina bene ma il suo tiro diventa un assist involontario per Elmas che firma l’1-0.

26′: MERET PARA IL RIGORE. Il numero 1 si distende sulla sinistra e respinge in corner il rigore di Colombo.

24′: Colombo spiazza Meret ma l’arbitro fa ripetere perché il numero 9 leccese non ha rispettato il fischio.

24′: Il Var conferma il rigore

23′: RIGORE LECCE. Ndombele è ingenuo nell’atterrare Di Francesco che era alle sue spalle e viene toccato in area.

22′: Secondo angolo per il Napoli. Tanguy calcia alle stelle

21′. OCCASIONISSIMA NAPOLI. Schema su calcio d’angolo. Elmas per Raspadori, filtrante in area per Politano che si accentra e calcia col sinistro: si salva in corner Falcone con un grande colpo di reni.

21′. Primo angolo per il Napoli.

20′: Applausi del pubblico partenopeo per un recupero a centrocampo di Ndombele su Colombo.

19′: Azione imbastita dal Lecce. Al limite dell’area calcia Colombo: il tiro è velleitario e facile preda di Meret.

16′: PROTESTE NAPOLI. Elmas verticalizza per Osimhen che mette il corpo e protegge il pallone. Di gran mestiere Tuia strattona il nigeriano che cade: proteste del ‘Maradona” ma l’arbitro fa cenno di no.

13′: Punizione calciata male da Askildsen. Palla fuori dallo specchio.

12′: AMMONITO POLITANO. L’esterno offensivo giallorosso Banda sguscia sulla fascia sinistra e, un attimo prima dell’ingresso in area, viene atterrato da Politano. L’arbitro ammonisce il numero 21 azzurro.

8′: Interventi ruvidi di vari giocatori del Lecce. Raspadori ancora non riesce a trovare la giusta collocazione tattica tra le linee avversarie.

6′: Di Lorenzo ne ha di birra in questa prima fase ed infatti avanza spesso. Anguissa lo pesca sull’out di destra ma il suo cross per Osimhen è sbilenco ed esce ampiamento a lato.

4′: prima sortita offensiva del Napoli. Politano premia la sovrapposizione di Di Lorenzo che crossa. La palla arriva al centro ma è alta: Elmas prova l’acrobazia ma non riesce a toccare il pallone e la difesa salentina respinge.

2′. Possesso palla nei piedi del Napoli.

1′: Marcenaro fischia l’inizio del match.

Tabellino: NAPOLI-LECCE

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa (85′ Simeone), Ndombele (46′ Lobotka); Politano (72′ Lozano), Raspadori (46′ Zielinski), Elmas (56′ Kvaratskhelia); Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Helgason (46′ Gonzalez), Hjulmand, Askildsen (62′ Blin); Di Francesco (62′ Strefezza), Colombo (70′ Ceesay), Banda (75′ Listkowski). Allenatore: Marco Baroni

MARCATORI: 27′ Elmas (N), 31′ Colombo (L)

ARBITRO: Matteo Marcenaro (assistenti: Alessandro Lo Cicero e Domenico Palermo; VAR: Rosario Abisso)

NOTE: spettatori: 40.000 circa. Ammoniti: Politano (N); Hjulmand, Colombo (L). Angoli: 4-6. Recupero: 3 nel primo tempo; 6 nel secondo tempo

PRESENTAZIONE. Il Napoli ospita allo stadio “Diego Armando Maradona” il Lecce. Entrambe sono reduci da un pareggio, ma dal valore opposto. Per gli azzurri è arrivato il primo stop stagionale contro la Fiorentina per 0-0 al “Franchi, dopo le due vittorie consecutive. I salentini hanno invece conquistato il primo punto in campionato in casa contro l’Empoli. Per il team di Spalletti l’obiettivo è unicamente quello di tornare a vincere.