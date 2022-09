Pastore: “La carriera di Marcenaro è finita dopo quanto fatto alla Juventus. Ho un messaggio per i tifosi della Salernitana”

Il decano dei giornalisti napoletani, rosario Pastore ha commentato sui propri canali social quanto accaduto in occasione di Juventus-Salernitana. Il giornalista difende l’operato dell’arbitro Marcenaro e teme per la sua carriera:

MARCENARO, CARRIERA FINITA DOPO LA JUVENTUS

“Requiescant in pace. Ho la penosa sensazione che ieri sera siano state troncate, non subito, naturalmente (avverrà gradualmente, vedrete), le carriere di tre direttori di gara. Parlo di Marcenaro, che ha arbitrato sul campo Juventus-Salernitana, e dei due del Var, Bandi e Meli.

Colpevoli di altissimo tradimento, cioè di aver danneggiato con la loro decisione il risultato sportivo della Juventus. C’è stata una sollevazione generale, ieri sera, allo Stadium. Milik aveva segnato il gol del 3-2 ed era stato espulso per essersi, lui già ammonito, sfilato stupidamente la maglietta in segno di giubilo. Poi… poi l’arbitro è stato richiamato dai colleghi ed invitato a guardare le immagini Var dell’episodio.

C’era una evidente posizione di fuorigioco di Bonucci, una posizione che, però, dava l’impressione di non disturbare il portiere granata Sepe. L’arbitro decideva, sbagliando, secondo il parere dei più, di annullare la rete. Ma tant’è, la decisione è stata quella. La Juve che, a parere sempre della maggioranza, non avrebbe meritato neanche il pari (quello favorito, fra l’altro, da un rigorino più che da un rigore), era stata privata di un’immeritata vittoria. Apriti cielo! Si è scatenato l’inferno.

Sul campo ma anche mediaticamente, con i cari Caressa e compagnia bella che sono scesi in campo, lancia in resta, a difendere petto in fuori gli interessi, sempre sportivi, per carità, dalla formazione bianconera”.

MESSAGGIO PER I TIFOSI DELLA SALERNIATANA

Rosario Pastore aggiunge: “Mi sono fatto un paio di domande. La prima: perché queste alte strida non si sentono quando la squadra danneggiata è una di quelle che non appartiene alla “nobiltà” del calcio, intendo Juve, Inter e Milan?

La seconda: come si sentono, ora, i tifosi della Goeba, per nulla abituati a decisioni sbagliate non a favore ma contro la loro squadra? Lo avvertono, s’ o no, un bruciore nelle parti intime? In ogni caso, temo fortemente per la triade arbitrale dello Stadium.

Ma sento anche l’obbligo, anche se non lo faccio con grande entusiasmo, di porgere i miei conplimenti alla Salernitana per la gagliarda prestazione di Torino. Lo so, i sostenitori granata non farebbero la stessa cosa con noi. Ma noi, non per niente, siamo il Napoli“.