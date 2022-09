Pedulla: “Spalletti ha detto una bugia, mercato finito al 90%. Occhio a Navas”

Alfredo Pedullà risponde alle dichiarazioni di Spalletti sul mercato e non chiude la porta a Navas.

Luciano Spalletti dopo Napoli-Lecce ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il tecnico si è soffermato anche sul mercato: “Le cose che dovevamo fare le abbiamo fatte. C’è solo da trovare la giusta intesa e diventare migliori nel corso dei novanta minuti“.

Il giornalista Alfredo Pedullà nel corso di Speciale Calciomercato, programma in onda su SportItalia ha risposto al tecnico del Napoli: “Luciano Spalletti ha chiesto due grandi calciatori per la porta, atleti di caratura internazionale. Uno lo ha avuto ed è Salvatore Sirigu. L’altro è Keylor Navas. Io lascio aperto ancora una porticina all’arrivo del costaricano in Campania: per non è tutto finito”.

Pedullà ha poi aggiunto: “C’è l’accordo tra il calciatore e il Napoli, ma il portiere non ha trovato ancora una intesa con il Psg per quello che concerne la buonuscita. Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo degli azzurri, ha dichiarato che il mercato è chiuso al 99%. Io la penso in modo leggermente diverso. Per me la percentuale scende al 90%. Il Napoli tenterà di prendere fino all’ultimo Keylor Navas“, ha concluso il giornalista.