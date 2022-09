Perillo: “Lazio-Napoli è la vittoria di Meret”

Antonello Perillo della Rai analizza Lazio-Napoli, partita in cui è stato protagonista anche Alex Meret con una buona preparazione. Il giornalista dice: “È stata anche la vittoria di Meret. Ora tutti – compreso Spalletti – stanno riscoprendo che ci sarà un motivo se è il secondo di Donnarumma in Nazionale e che un portiere se non gioca con continuità perde fiducia e l’intesa con i compagni del reparto“.

Quello della fiducia è un concetto espresso anche da Luciano Spalletti che ha ribadito che il Napoli ha il secondo ed il terzo portiere della Nazionale italiana di calcio. È chiaro che le dichiarazioni di Spalletti in questo senso sono quelle giuste, anche se lo stesso tecnico ha sempre spinto per avere un portiere diverso. All’inizio l’allenatore voleva tenere Ospina, poi ha spinto per Navas che però non è arrivato per una differenza veramente minima. Meret ora dovrà dimostrare di poter essere all’altezza di giocare nel Napoli. Il portiere italiano sarà chiamato a giocare più spesso con i piedi, impostando l’azione dal basso. Ma è chiaro che Meret la differenza la dovrà fare con le mani, magari con qualche parata ‘impossibile’ che fa guadagnare punti alla squadra e dà sicurezza a tutto il reparto difensivo.