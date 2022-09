Perillo: “Navas cifre impossibili. Meret, ecco di cosa ha bisogno”

Antonello Perillo parla della questione portieri in casa Napoli, con Keylor Navas sfumato ed Alex Meret vicino al rinnovo. Il portiere ex Spal non gode della piena fiducia, anche Spalletti ha fatto più volte capire di volere un altro giocatore, ma ha anche parlato bene di Meret dopo le prime uscite di campionato.

Sulla questione portieri, Antello Perillo della Rai dice la sua: “Navas, perfetto per esperienza e personalità ma le cifre erano impossibili. Giusto dare quindi fiducia a Meret più Sirigu. Alex è bravo ma ha bisogno di continuità“. Ieri Meret ha parato anche un rigore contro il Lecce, ma nonostante tutto non sembra gradito a gran parte dei tifosi. Anche perché il portiere alterna delle ottime parete, a qualche indecisione, come quelle viste sia contro la Fiorentina, ma anche con il Lecce. È evidente che il portiere non sia ancora totalmente sicuro di se stesso, quindi con una maggiore fiducia è possibile che trovi una serenità mentale fondamentale per il ruolo di estremo difensore, che deve saper guidare la difesa ed avere la fiducia di tutti i compagni. Ora più che mai è fondamentale supportare il portiere del Napoli, ancora di più ora che Navas viene dato completamente per sfumato.