Piccinini: “Maradona magico. Cena con Spalletti fino alle 3, mi ha svelato…

Poi ha proseguito: “Nel Napoli mi è piaciuto moltissimo Anguissa, non pensavo fosse su questi livelli. Faccio fatica a trovare un peggiore, tutti, anche i subentrati, ci hanno messo tanta voglia ed hanno tamponato il momento delicato in cui la gara poteva anche aprirsi. Nel Liverpool invece, Luis Diaz è stato il migliore, l’unico che ha giocato sui suoi livelli. Il peggiore invece, Gomez tanto che è stato sostituito per scelta tecnica. Quando una squadra gioca così male vuol dire che il merito è dell’avversario, poi si va ad analizzare tutta la partita e si vede che molti giocatori hanno fatto una prestazione al di sotto delle loro qualità. Il Liverpool ha concesso troppo campo, non è stato unito, ma è merito della tattica del Napoli che ha ragionato dopo il gol”.

“L’urlo del Maradona? Non lo sentivo da un po’ e mi ha fatto una grandissima impressione. È stato tutto magico. Il Liverpool è uno squadrone e ieri ha fatto una brutta figura per merito del Napoli. Napoli da scudetto? Questo campionato è molto strano e non voglio fare il diplomatico, ma si fermerà 3 mesi, i giocatori andranno via e chissà come torneranno. Diciamo che ci sono i presupposti per crescere rispetto all’anno scorso e se il Napoli trova continuità con le piccole, può arrivare fino in fondo. Dal punto di vista della qualità delle prestazioni, vedo Napoli e Milan sopra le altre”, ha concluso.