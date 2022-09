Pioli: “Milan forte anche senza Leao. Spalletti grandissimo allenatore, sue squadre hanno identità”

Stefano Pioli in conferenza stampa presenta Milan-Napoli match della settimana giornata di Serie A che si gioca allo stadio San Siro.

L’allenatore rossonero non cerca alibi anche se non avrà Rafael Leao per squalifica, così come il Napoli non avrà Victor Osimhen per infortunio, mentre Pioli deve rinunciare anche ad Origi, Florenzi, Ibrahimovic e Rebic. “Non importa chi gioca non è un solo giocatore a determinare una partita. Convocherà 25 calciatori e tutti saranno all’altezza di scendere in campo. Abbiamo giocatori in grado di sostituire Leao. Le soluzioni per sostituire Leao non mancano, Saelemaekers è un destro che può venire dentro il campo partendo da sinistra. Salendo il livello degli avversari dovrà salire anche quello delle nostre prestazioni, ma siamo pronti. Dopo una partita di Champions non c’è niente di meglio che affrontarne un’altra che ha appena giocato la Champions“.

Milan-Napoli: Pioli in conferenza stampa

Anche Spalletti in conferenza stampa ha fatto grandi elogi al tecnico del Milan, poi contraccambianti dall’allenatore rossonero: “Milan e Napoli sono due formazioni che somigliano molto, vogliono un calcio offensivo e cercano di farlo in tutte le partite. Spalletti? Lo stimo momento, è un tecnico bravissimo che dà un’identità precisa alla squadra e fa migliorare i giocatori che allena. Ai tempi della Roma andai a seguire i suoi allenamenti. Il Napoli ha preso giocatori che magari molti non conoscevano, ma che si sono inseriti subito“.