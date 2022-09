Pistocchi: “Senza Var Juve la più favorita, Napoli quella penalizzata” – Foto Classifica

In Italia si discute molto di Var, soprattutto dopo che la Juve è stata penalizzata da una decisione che ha sfavorito i bianconeri. In realtà L’Aia ha ammesso di non aver avuto a disposizione le immagini, quindi l’errore non è voluto. Mentre nel caso del rigore inesistente dato a Cuadrado contro l’Inter o la mancata espulsione di Pjanic, si parla di errori a cui non si è voluto riparare quando c’erano i mezzi per farlo. Ora si discute molto di Var visto che si parla di Juve.

Senza Var: Juventus favorita

Una statistica sul Var è arrivata da Maurizio Pistocchi che fa notare una cosa interessante: “Senza il Var, che corregge gli errori arbitrali, la Juventus sarebbe stata la squadra più favorita dagli errori arbitrali e il Napoli la più danneggiata”. Insomma mentre tutti parlano di saldo negativo per la Juve sulle chiamate del Var c’è chi guarda l’altro lato della medaglia, ovvero: se il Var è intervenuto così tante volte per correggere giudizi contro la Juve, vuol dire che senza Var i bianconeri sarebbero stati ‘favoriti’. Inoltre per quanto riguarda il Napoli, questa statistica dà conforto alla nostra classifica senza errori arbitrali. In ogni caso la speranza è che i Var continui ad esserci, magari perfezionato.