Primo premio per Kvaratskhelia: votato miglior calciatore AIC del mese d’agosto

Primo premio in Italia per Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno offensivo georgiano del Napoli ha vinto il premio AIC di calciatore del mese d’agosto. Il portale Ultimo Uomo lo ha annunciato sui propri canali social: “I suoi colleghi iscritti all’AIC lo hanno votato come Giocatore del Mese delle tre giornate giocate interamente ad agosto (la votazione è stata fatta prima della partita con il Lecce), con il 67% delle preferenze rispetto a Sergej Milinkovic-Savic (autore di una partita fenomenale con l’Inter), Kalulu (anche lui in grande forma) e un’altra bella sorpresa del campionato, Nemanja Radonjic”.

Per tutti gli addetti ai lavori, il talentuoso classe 2001 ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan è tra i migliori acquisti del calciomercato 2022. E’ d’accordo con questo dato anche Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport che, ai microfoni dell’emittente satellitare, ha dichiarato: “[…] L’affare migliore di tutti, secondo me, lo ha chiuso il Napoli: mi riferisco a Khvicha Kvaratskhelia. Davvero un gran colpo”. Queste le parole di Gianluca Di Marzio alla trasmissione Calciomercato, l’originale, in cui il giornalista è tra i protagonisti insieme ad Alessandro Bonan ed a Faina. Ora toccherà a Kvara proseguire su quanto di buono fatto nelle prime due giornate e confermarsi il vero crack estivo.