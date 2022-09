Prime Video, Spalletti: “Ronaldo lo sognavo in coppia con Osimhen. Liverpool? Spero che il Napoli sia pericoloso”

Luciano Spalletti ai microfoni di Amazon Prime Video ha parlato di Napoli-Liverpool e del mancato arrivo di Ronaldo.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni di Amazon Prime Video ha parlato dell’attesissimo match di Champions League contro il Liverpool,e del mancato arrivo di Cristiano Ronaldo:

“Come me la immagino, questa gara di esordio in Champions? Ogni tanto mi va di confrontarmi con gli altri, con Klopp avrei perso, così con il tutore almeno non ci provo (ride, ndr)! Spero che il Napoli sia pericoloso: la leggerezza, la voglia di giocare questa competizione e la freschezza mentale di affrontare campioni come quelli del Liverpool spero dia tanto ai miei giocatori per affrontare questa partita”.

Spalletti ai microfoni di Amazon Prime Video si è poi soffermato su Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United accostato al Napoli in questa sessione di calciomercato:

“Poteva essere nostro? Ne ha parlato il direttore Giuntoli, dicendo che non c’è mai stata nessuna trattativa seria: per me un po’ di sogno me l’ero fatto. Perché poi vederlo giocare accanto a Osimhen sarebbe stato bellissimo. Io l’avrei visto vicino ad Osimhen, perlomeno non avrei voluto privarmi di Osimhen”.