PRONOSTICI MILAN – NAPOLI, GRAN PARTITA IN ARRIVO A SAN SIRO

Prepariamoci a vivere un big match che contrapporrà due delle squadre più forti del calcio italiano: Milan e Napoli.

Gli Azzurri vanno a Milano ricchi di aspettative e speranze: il super posticipo della settima giornata di Serie A.

Se da un lato ci sono i campioni d’Italia in carica, consapevoli della loro forza e carichi a mille, dall’altro c’è un grande Napoli che ha stupito con una partenza davvero notevole: molti (se non tutti) pensavano che, a seguito delle cessioni o scadenze di contratto di campioni del calibro di Mertens, Koulibaly, Insigne e Fabiàn Ruiz, la squadra avrebbe mollato e avrebbe fatto un passo indietro, ma alla fine così non è stato, anzi Spalletti ha dato un’altra spinta verso l’alto ai suoi ragazzi.

I rossoneri, dal canto loro, perdono ogni anno delle pedine importanti come Donnarumma, Calhanoglu, Kessiè e Romagnoli, ma restano sempre su un livello elevatissimo, facendo del gioco di squadra e dell’entusiasmo le loro armi in più: un progetto davvero ammirevole, che li ha portati a vincere il tricolore.

Ritorniamo però al super posticipo che ci attende: se vuoi sapere quali sono i nostri pronostici per Milan – Napoli, ti consigliamo di proseguire nella lettura: scoprirai non solo gli stadi di forma delle due squadre, ma anche i loro moduli di gioco e i talenti da tenere d’occhio per questa partita.

SQUADRE FORTI CON TANTI PUNTI IN COMUNE

Azzurri e Rossoneri sono due gruppi di giocatori che hanno in comune molto più di quanto si possa pensare: il gioco è il loro punto di forza, con la voglia di dominare l’avversario e di proporre un calcio

moderno e verticale.

Pioli schiera i suoi oramai da diverse stagioni con un 4-2-3-1 molto flessibile, dato che il tecnico campione d’Italia varia le posizioni dei suoi giocatori a seconda non solo dell’avversario, ma anche del tipo di partita che si trova a dover affrontare.

I talenti che il Napoli dovrà osservare attentamente sono parecchi, ma su tutti emergono il fuoriclasse portoghese Rafael Leao e il terzino francese Theo Hernandez, una coppia fantastica in grado di arare quella fascia sinistra come pochi al mondo.

Il Napoli, da par suo, ha cambiato molto, mantenendo però i concetti di gioco e le ambizioni della stagione appena conclusa: due fuoriclasse come Osimhen e Kvaratskhelia sono giocatori che bisogna sempre tenere d’occhio, ma non bisogna dimenticare Zielinski, dato che ha appena realizzato una doppietta che entrerà nella storia del club partenopeo contro il Liverpool.

PRONOSTICI MILAN – NAPOLI, IL DIAVOLO HA IL FATTORE CAMPO DALLA SUA PARTE

Milan Pareggio Napoli 2.25 3.40 3.20

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Milan contro Napoli significa scontro tra titani del calcio italiano: le quote sono abbastanza equilibrate, anche se il fattore campo inevitabilmente va ad incidere sui numeri finali.

La vittoria del club rossonero è infatti proposta al pubblico ad una quota di 2,25, mentre la *vittoria esterna dei partenopei viene data a 3,20.

Il risultato di parità, a sua volta, è offerto a 3,40.

Partita difficile per entrambe, dove a spuntarla sarà chi farà meno errori in fase difensiva.