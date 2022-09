Del Genio: “Prova non esaltante del Napoli con lo Spezia. Due opzioni per Ndombele”

Il cronista Paolo Del Genio ha poi fatto riferimento ai problemi di forma di Ndombele, rivelando quale possono essere le soluzioni per vederlo al meglio: “In questo momento della stagione un po’ tutte fanno fatica, non c’è una squadra dominante. Ndombele o deve giocare la mezzora finale o deve partire dall’inizio, ma con la formazione migliore possibile e lui dentro. Queste sono le due opzioni che ha Spalletti. Non è ancora al top della sua condizione fisica e, di conseguenza, andrebbe gestito in un certo modo. Stanislav Lobotka è un elemento fondamentale per questa squadra, per il modo di giocare degli azzurri”.