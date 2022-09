Quando rientra Osimhen: almeno due gare out, c’è una speranza

L’infortunio di Victor Osimhen tiene in ansia il Napoli che perde il suo bomber principale. La presenza di Simeone e Raspadori rassereno un po’ Luciano Spalletti, ma è chiaro che perdere il bomber della squadra non è facile per nessuno. Proprio Spalletti dopo Napoli-Liverpool aveva certificato l’infortunio di Osimhen: “Starà fuori per un po‘”. Erano i minuti immediatamente successivi alla partita e non si riusciva a quantificare ancora bene la situazione. Ieri c’è stata una rassicurazione proprio di Osimhen sul suo infortunio: “Niente di grave“.

Infortunio Osimhen: esami strumentali

Oggi il giocatore si sottoporrà ad esami specifici per capire lo stato delle cose. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport sicuramente Osimhen salterà Napoli-Spezia di Serie A e poi Glasgow Rangers-Napoli di Champions League. C’è una speranza di poterlo vedere in campo per Milan-Napoli per quella che può essere già la primissima sfida scudetto. La partita Milan-Napoli si gioca il 18 settembre 2022 e quindi Osimhen ha altri nove giorni per recuperare. Fortunatamente non si tratta di nulla di grave, un piccolo problema muscolare che deve però essere risolto, altrimenti può portare a problemi più seri che si trascinano per tutto l’arco della stagione. La situazione sarà valutata attentamente dai medici azzurri, ma una speranza per la sfida con il Milan c’è.