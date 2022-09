Radio Ufficiale: “Ostigard titolare in Napoli-Rangers, c’è anche un altro ballottaggio”

Leo Ostigard possibile titolare in Napoli-Rangers di Champions League a riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni di formazione date durante la trasmissione Radio Goal c’è la possibilità che Luciano Spalletti decida di lanciare Ostigard titolare in Champions League al posto di Amir Rrahmani. Il Napoli deve giocare anche la sfida con il Milan domenica sera ed a causa del posticipo di Rangers-Napoli, ci sarà un giorno in meno per recuperare per gli azzurri. Dunque il tecnico sta facendo qualche ragionamento su un piccolo turnover.

Formazione Napoli: coi Rangers due ballottaggi

“In attacco Spalletti è convinto punterà su Giovanni Simeone coi Rangers, però mi arrivano conferme sulla possibilità che al posto di Rrahmani giochi Ostigard titolare in coppia con Kim” a dirlo è Valter De Maggio. Spalletti facendo esordire Zerbin con il Liverpool e Gaetano con lo Spezia, ha dimostrato di non farsi problemi a lanciare i giocatori nuovi se li vede in forma. Ecco perché la possibilità di vede Ostigard in Rangers-Napoli non è da escludere. Il difensore ex Genoa ha fatto una buona impressione quando è stato chiamato in causa, inoltre la sua fisicità nella partita con gli scozzesi potrebbe essere importante. Inoltre si darebbe anche un po’ di riposo a Rrahmani che poi tornerebbe titolare con Kim in Milan-Napoli di Serie A.

Intanto per la sfida di Champions League c’è anche un altro ballottaggio ed è quello legato a Olivera e Mario Rui, con l’uruguaiano in vantaggio sul collega portoghese.