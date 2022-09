Il Napoli stravince, tre gol ai Rangers. Gli azzurri di Spalletti primi nel girone di Champions

Rangers-Napoli finisce 0-3 per la squadra di Spalletti. Le reti di Politano, Raspadori e Ndombele.

Il Napoli arriva in Scozia forte della grande vittoria per 4-1 contro il Liverpool nella prima partita del girone. I partenopei sono primi nel girone al pari di Ajax e Reds, che hanno però giocato entrambe una partita in più, quella vinta ieri 2-1 dagli uomini di Jurgen Klopp. Zero punti, invece, per i Rangers, sconfitti per 4-0 nel turno precedente disputato all’Amsterdam Arena.

La gara, inizialmente prevista ieri alle 21.00, è stata rinviata a oggi a causa delle limitazioni imposte sull’organizzazione dell’ordine pubblico per via della presenza in Scozia, fino a ieri, del feretro della Regina Elisabetta II. La gara è stata inoltre vietata ai tifosi ospiti e, per garantire equità, i sostenitori dei Rangers non potranno andare a Napoli per la sfida di ritorno.

RANGERS-NAPOLI 0-3

Dopo il 4-1 al Liverpool, gli azzurri riescono a passare anche ad Ibrox contro i Rangers: Zielinski sbaglia due volte un calcio di rigore, Politano invece lo realizza, Raspadori e Ndombele fanno 3-0 nel finale. Napoli in 11 contro 10 dal 55’. Arriva così la seconda vittoria in due partite per i ragazzi di Spalletti, a quota 6 punti in classifica.

Serve tanta pazienza e soprattutto tre calci di rigore al Napoli per prendersi altri tre importantissimi punti in Champions League: dopo il roboante 4-1 del Maradona contro il Liverpool, la truppa di Spalletti si impone anche nel catino di Ibrox, ribollente di tifo per i Rangers. 3-0 dice il tabellino finale, anche se i gol potevano essere di più.

Sì perché il Napoli crea, ma non trasforma e poi nel secondo tempo rimane in 11 contro 10 dal 55’: rosso a Sands e rigore, che Zielinski non trasforma in due occasioni consecutive (bravissimo McGregor a parare). E’ solo questione di tempo però: al 69’ ecco un altro penalty, che questa volta Politano mette dentro. Il Napoli non smette di attaccare e nel finale trova il raddoppio con una splendida giocata di Raspadori e addirittura il 3-0 con Ndombele. Due partite, sei punti. Avanti così.

RANGERS-NAPOLI 0-3: TABELLINO

RANGERS (4-2-3-1): McGregor; Tavernier (37′ st Kamara), Goldson, Sands, Barisic; Davis (38′ st Tillman), Lundstram; Jack (18′ st King), Arfield (28′ st Matondo), Kent; Morelos (27′ st Colak). A disposizione: Budinauckas, McCrorie, B. Davies, Devine, Yilmaz, Wright, Sakala. Allenatore: Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (32′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (38′ st Ndombelé); Politano (32′ st Zerbin), Simeone (32′ st Raspadori), Kvaratskhelia. A disposizione: Sirigu, Idasiak, Ostigard, J. Jesus, Zanoli, Elmas, Gaetano. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Lahoz (Spagna).

MARCATORI: 23′ st Politano (N, su rig,), 40′ st Raspadori (N), 46′ st Ndombelé (N)

NOTE: Al 15′ st Zielinski (N) ha sbagliato un rigore (parato). Espulso al 10′ st Sands (R), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Morelos, Lundstram, Barisic, Tavernier (R); Poitano (N). Recupero: 2′ pt, 4′ st.

IL MIGLIORE IN CAMPO

POLITANO 7: Partita ordinata suggellata con la freddezza sul dischetto. A destra all’inizio parte un po’ contratto ma col passare dei minuti si scioglie e crea diverse occasioni per i partenopei.

IL PEGGIORE

ZIELINSKI 4,5: Nel complesso la sua è una buona prova, prende un palo nel primo tempo e regala della belle palle ai suoi compagni che però non finalizzano. Nel secondo tempo ha l’occasione di scrivere il suo nome sul tabellino ma sbaglia due volte tirando due rigori orrendi.

MOMENTO SOCIAL